Cosenza, lotta al consumo delle droghe: iniziativa al Telesio

La lotta alla diffusione delle droghe tra i giovani. Una lotta da condurre non solo con azioni repressive ma che merita d’essere rafforzata da un impegno culturale costante e collettivo che faccia comprendere quanto pericoloso sia assumere sostanze stupefacenti “leggere” e “pesanti”. Una lotta che merita d’avere spazio e condivisione in una città assediata da pusher capaci d’insinuarsi tra la popolazione giovanile, come dimostrano i risultati di decine d’inchieste giudiziarie compiute nell’ultimo lustro. La battaglia contro trafficanti e spacciatori va combattuta quartiere per quartiere, con l’aiuto delle parrocchie, delle associazioni e delle scuole. Gli istituti scolastici devono dunque mobilitarsi per difendere i loro “ragazzi” e le loro “ragazze”.

È questo il senso dell’evento “SCELGO LA VITA”, organizzato lunedì prossimo nell’Auditorium del Liceo Classico Telesio. Un evento che vedrà la partecipazione di tre autorevoli rappresentanti delle Istituzioni e del privato sociale: Maurizio Gasparri, vice Presidente del Senato della Repubblica; Nicola Gratteri, Procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro e Don Salvatore Vergara, Presidente onorario del Centro di Solidarietà il Delfino. Tre figure dal grande carisma che con appassionato impegno civile da circa 30 anni si battono contro le dipendenze e la disinformazione che ne accompagna l’escalation.

