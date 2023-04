Donazione degli organi, incontro di sensibilizzazione targato Rotary Club Cosenza

C'è la firma del Rotary Club Cosenza sul progetto di sensibilizzazione della cittadinanza sull'importanza della donazione degli organi che va avanti da diversi anni. Stasera, in occasione del caminetto in interclub, si tratterà l'argomento della donazione a scopo di trapianto "Il meglio di noi...". Appuntamento alle 20 all'Hotel San Francesco. Già Domenica scorsa il Rotary Club Cosenza è stato presente in città con un gazebo che ha consentito non solo di dare informazioni ma, anche, di raccogliere la volontà dei cittadini a donare gli organi.

© Riproduzione riservata