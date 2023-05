In bici per 400 chilometri da Cosenza a Reggio. Obiettivo? La prevenzione

Un viaggio in bicicletta da Cosenza a Reggio Calabria attraverso i meravigliosi Parchi della Calabria; un percorso che tocca alcuni dei luoghi più suggestivi e poco conosciuti della nostra regione pedalando sulla Ciclovia dei Parchi della Calabria. Obiettivo? Perché si ama la bicicletta ma anche per lanciare un importante messaggio sociale sulla prevenzione oncologica.

Mario Verta e Bruno Ciccarelli sono i “Pedalatori seriali”, un medico ed un responsabile d’azienda, due appassionati di bici con l’idea del viaggio lento e della scoperta. Il 25 maggio prossimo partiranno da Cosenza alla volta di Reggio Calabria portando con loro bagagli, passione e un messaggio da diffondere in tutti i luoghi che attraverseranno: il cancro si può prevenire se si sa come farlo.

Verta e Ciccarelli hanno pensato a questa iniziativa insieme all’associazione Onco Med che si occupa da anni di prevenzione oncologica gratuita per le persone non abbienti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata