Paola, in tanti alla giornata della legalità per commemorare la strage di Capaci

Partecipazione e sentita, la giornata della legalità, per commemorare la strage di Capaci promossa dal circolo di Paola del Partito Democratico e dall'associazione La Migliore Calabria. Numerosi cittadini si sono ritrovati nella via della città di Paola, che dedicata proprio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, hanno posto una corona di fiori a ricordo di tutte le vittime di Mafia. Presente anche il sindaco, Giovanni Politano, tanti giovani, ed alcuni rappresentanti dell'associazionismo locale. "È stato bello, questa sera, ritrovarci e partecipare. Abbiamo tenuto acceso il seme della speranza per quanti, come noi, credono che le cose possono cambiare". È quanto rende noto Graziano Di Natale, già vicepresidente della commissione regionale contro la Ndrangheta.

"Si deve iniziare dai piccoli gesti - afferma l'esponente politico -dalla nostra quotidianità, per fornire buoni esempi.La forza della denuncia ci rende liberi dal compromesso, scegliere lo Stato è la strada da seguire, l'unica che abbiamo sempre seguito. Simili iniziative - conclude - sono rivolte sempre ai giovani, ma, anche la politica e le istituzioni debbono fare la propria parte nella lotta al malaffare”.

All’incontro sono intervenuti il Segretario del Circolo Pd Fabio Locane, il presidente Francesca Branchicella e il coordinatore de La Migliore Calabria Paola Aldo Cupello.

Tutti gli interventi hanno posto l’accento sul ringraziamento alle forze dell’ordine e alla magistratura auspicando che tutte le forze sociali presenti in Città seguano la strada dell’impegno a promuovere la cultura della legalità.

