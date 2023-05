Rende, elezione del Rettore: più peso a personale e studenti

Cambio di passo. Nicola Leone mantiene le promesse e aumenta il peso del voto espresso dal personale amministrativo e dagli studenti in occasione della elezione dei rettori. Erano state le categorie interessate a sollecitare più volte, negli ultimi 15 anni, una valutazione diversa del loro apporto elettorale. Fino a ieri il voto del personale valeva il 10% rispetto a quello dei docenti mentre per gli studenti la percentuale si abbassava al cinque.

Adesso il rettore Leone ha innalzato quel tetto, modificando lo Statuto e portando al 12% l’incidenza dei voti del personale e al 6% quello dei rappresentanti degli studenti, con approvazione in Senato all’unanimità. Il peso del personale tecnico amministrativo crescerà anche in sede decisionale, dato che un componente della categoria, per la prima volta, avrà posto garantito nel Consiglio di amministrazione dell’Unical, tra i 5 membri interni. Rimarrà fermo il criterio secondo cui tutti i consiglieri dovranno possedere una comprovata competenza in campo gestionale o una elevata qualificazione scientifica e culturale, sarà dunque compito del Senato selezionare il componente del personale tecnico-amministrativo, che verrà poi designato dal Rettore.

Per quanto riguarda gli studenti, è previsto inoltre l’ingresso nell’elettorato attivo anche dei componenti delle Commissioni paritetiche e dei rappresentanti dei Dottorandi.

