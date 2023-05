Festa della Repubblica a Cosenza, il 2 giugno si consegneranno le onorificenze: ecco i premiati

Venerdì 2 giugno 2023 l’Italia celebrerà i 77 anni di Repubblica, di democrazia e di libertà. A Cosenza la manifestazione si svolgerà in Piazza 11 Settembre dove alle ore 10 si procederà con lo schieramento della Rappresentanza Militare, l’afflusso di gonfaloni e labari, e l’arrivo ed il posizionamento del 1° Reggimento Bersaglieri. A seguire la resa degli onori al Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, la cerimonia dell’alza Bandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. La cerimonia continuerà con la consegna dei diplomi di onorificenza all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana e delle Medaglie d’Onore.

A seguire il Prefetto Ciaramella terrà un “Battesimo Civico” consegnando simbolicamente il testo della Costituzione ad alcuni giovani cosentini che quest’anno sono divenuti o stanno per divenire maggiorenni. Il "Battesimo Civico" sarà per gli interessati un compleanno particolare e fondamentale per la loro partecipazione alla vita sociale e politica della Nazione. Con tutti i diritti e doveri che la Carta Costituzionale Italiana affida ai nuovi maggiorenni.

Insigniti OMRI:

Cavaliere Ruggiero Altimari; Cavaliere Paolo De Bastiani; Cavaliere Salvatore De Luca; Cavaliere Luca Fusaro; Cavaliere Carmine Gatti; Cavaliere Antonio Gatto, Cavaliere Antonio Santo Lettieri; Cavaliere Gianpiero Palazzo; Cavaliere Eleonora Aloise Pegorin; Cavaliere Francesco Antonio Provenzano; Cavaliere Agatino Saverio Spoto; Cavaliere Vincenzo Strangis; Cavaliere Roberto Tabaroni; Cavaliere Giuseppe Todaro. Ufficiale Osvaldo Caccuri; Ufficiale Michele Maria Spina. Commendatore Antonella Granata.

Medaglie d’Onore:

a Gregorio Bruno; alla memoria di Cosmo Strigaro; alla memoria di Edoardo Carlino.

Nella mattinata del 2 giugno, su Corso Mazzini, saranno allestiti dei gazebo informativi, ove verranno anche esposti dei mezzi appartenenti ai vari Corpi militari, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco mentre le vetrine degli esercenti commerciali saranno imbandierate con il tricolore. La manifestazione sarà accompagnata dall’esecuzione di brani musicali a cura della Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza.

