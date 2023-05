Rende, i robot creati all’Unical si sfidano come gli antichi sumo

Il trionfo del futuro. Con una sfida tra i robot creati dagli studenti che si terrà nel Teatro Auditorium dell’Unical. Un appuntamento di grande significato accademico e tecnologico, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, e Gestionale, che coinvolgerà anche i ragazzi e le ragazze degli istituti d’istruzione secondaria dell’area urbana.

La competizione s’intitola “Robotsumo” e richiama un’antica lotta famosa in Giappone e praticata da secoli nell’altro emisfero del globo. L’evento si terrà stasera con inizio alle 19, ed è curato dai professori Giuseppe Carbone, Luigi Bruno, Maurizio Muzzupappa, Fabio Bruno e Domenico Mundo, con il prezioso contributo dei tutor Stefano Rodinò, Francesco Lago ed Elio Matteo Curcio, nonché dalle realtà aziendali del territorio che hanno sponsorizzato il progetto. Si tratta di un'opportunità straordinaria per le squadre di ingegneri dei corsi di lauree triennale e magistrale in ingegneria meccanica per mettersi alla prova e sviluppare le proprie competenze attraverso la metodologia “learning by doing”.

I robot autonomi progettati e realizzati dagli studenti, divisi in squadre, si sfideranno sul Dohyō come dei veri lottatori di sumo!

