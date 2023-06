Sangineto, cinghiale fa un bagno in mare sotto gli occhi dei curiosi

Sta diventando virale il video di un cinghiale che passo dopo passo, in tutta tranquillità, arriva sul bagnasciuga e si rinfresca nelle acque del Tirreno. Poco distante dal lungomare della cittadina tirrenica, in mezzo a degli ombrelloni di un lido privato che attendono i primi ospiti della stagione, si è immerso in solitaria nell’acqua cristallina. Un bel tuffo in mare ha fatto l’animale di grosse dimensioni. C’è rimasto qualche minuto per godersi il relax e riprendersi dal caldo. Poi, con la stessa calma dell’andata, ha ripreso il cammino e se n’è andato altrove. Intanto, qualcuno da lontano ha ripreso la scena. Ilarità si è scatenata sul web, ma superando questo aspetto comico resta la preoccupazione per gli ungulati nella località Tirrenica, e non solo, che diversi disagi stanno creando anche per quanto riguarda la viabilità. Dell’accaduto sono stati interessati gli organi comunali competenti.