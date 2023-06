Missione Mocris, da Paola parte una sonda verso... la stratosfera FOTO

Dall'area dello stadio Tarsitano, a Paola, nella città di San Francesco, è stata lanciata una sonda che raggiungerà la stratosfera all'interno di un pallone aerestatico per portare a termine la missione MoCRiS (Measurement of Cosmic Ray in Stratosphere – Misurazione dei Raggi Cosmici nella Stratosfera). Il progetto denominato MoCRiS 2 è stato organizzato dal Liceo Scientifico di Cariati (CS) ed è stata scelta la città di Paola. Ovviamente il lancio è stato già autorizzato da ENAC, ENAV e Aeronautica Militare. Alla storica manifestazione - aperta alla cittadinanza - presenti l'amministrazione comunale della città di Paola, guidata dal sindaco, Giovanni Politano, le autorità civili e militari, gli studenti che hanno contribuito al progetto. "Una giornata importante. Una bella vetrina per la nostra cittadina. Un'iniziativa che abbiamo patrocinato con convinzione. Quale amministrazione comunale, nel ringraziare il Prof. Domenico Liguori, direttore della missione, e l'Ing. Antonino Brosio, capo progetto, invitiamo la cittadinanza a partecipare". È il commento della maggioranza di Governo.