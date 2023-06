Il press tour del vino nelle terre cosentine per creare un nuovo sistema enoturistico

Emozioni, condivisioni, scoperte. 14 aziende coinvolte, 51 tra giornalisti, influencer e tour operator, 3 giorni di visite in cantine e vigne: sono questi i numeri del Press Tour organizzato dal Consorzio Terre di Cosenza Dop per creare un sistema enoturistico in cui tutti i protagonisti dialogano e collaborano tra di loro per accogliere al meglio i visitatori, garantendo la giusta narrazione dei valori alla base della Dop.

In giro, tra autobus e trattori, tra i vigneti e le bellezze naturali della nostra terra, i comunicatori coinvolti hanno avuto modo di toccare realmente con mano i tanti sforzi che aziende piccole e grandi stanno compiendo ogni giorno. Se non si comunica è come se non si fa nulla. Oltre le etichette, oltre le bottiglie, oltre le produzioni. Uomini e donne, giovani finalmente alla prima generazione, impegnati per promuovere il Consorzio Terre di Cosenza, insieme al presidente Demetrio Stancati ed a tutta una squadra di collaboratori.

Tre giornate intense, con focus sulla biodiversità, con il racconto dei produttori e le esperienze che nascondono storie e tradizioni emozionanti, con la preziosa presenza, tra gli altri, di Matteo Gallello, cofondatore del magazine Verticale e della rivista Bromio, conduttore di corsi e seminari sul vino in tutta Italia e Massimiliano Rella, giornalista, fotografo e comunicatore, collaboratore di riviste di turismo e di gastronomia e vino. Vino, sole, parole, racconti, fatica, emozioni, risate, assaggi, stupore, panorami, degustazioni, brio e tanto altro nel pacchetto che ognuno dei cosiddetti “comunicatori” si è portato a casa e che, certamente, rappresenta un seme che germoglierà presto. Da qui l’importanza di una comunicazione coesa e positiva di una Calabria che può volare alto.

Tante le aziende coinvolte che, grazie al loro impegno e alla loro passione, hanno reso il Press Tour indimenticabile ci sono: Vini Serracavallo, Azienda Agricola "Le Conche", Terre di Balbia, La Peschiera, La Matina, Colacino Wine, Tenute Paese, Terre del Gufo, Cantine Giraldi&Giraldi, Cantina Rizzo, CantineViola, Ferrocinto, Tenuta Celimarro, Castello di Serragiumenta. Terre di Cosenza, dunque, sentori di Storia.