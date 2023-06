Lattarico, a Tenuta Contessa arriva l'esperienza dello chef campano Pietro Parisi

Il "cuoco contadino" al servizio della Tenuta Contessa. Il relais country house di Lattarico vedrà l'arrivo nella propria brigata di cucina di Pietro Parisi, celebre chef campano noto per la valorizzazione dei prodotti a km zero, sviluppati in modo sano grazie alla supervisione e all'etica di allevatori e contadini spesso anonimi.

Parisi è nato a Palma Campania (in provincia di Napoli), si è formato nella Scuola di Alta Cucina di Gualtiero Marchesi ed è stato per lungo tempo discepolo di Alain Ducasse. E' ambasciatore della Dieta mediterranea nel mondo da 6 anni e ha preso parte all'alleanza Slow Food dei cuochi. Ha ricevuto diversi premi internazionali tra cui quello come "Testimone di diritti umani conferitigli dalla Libera Università dei Diritti Umani". Il cuoco contadino, nell'arco della sua vita, ha cucinato per il Presidente della Repubblica Mattarella, per l'ex Presidente francese Sarkozy, oltre ad aver lavorato all'interno del Burj al-Arab (ristorante a 7 stelle di Dubai). Nel 2005 è rientrato nella sua terra natia per dare vita al suo ristorante "Era Ora".

Adesso la sfida in Calabria: «Metto la mia esperienza a disposizione di un team giovane ed appassionato come quello di Tenuta Contessa, gestito con lungimiranza dalla famiglia Sorbo. Questa collaborazione nasce da una comunione di intenti: offrire ai commensali un’esperienza genuina, di gusto e sostenibile».

Parisi vuole portare nel territorio cosentino un mix di qualità, prodotti locali e tradizione: «Il mio obiettivo è quello di sostenere i piccoli produttori locali che con il loro lavoro mantengono le proprie famiglie e allo stesso tempo tutelano la biodiversità dei territori. Un lavoro che spesso passa inosservato e che invece dà vita a materie prime d’eccellenza, che garantiscono il rispetto della tradizione e della qualità. Utilizzeremo solo prodotti calabresi».

A confermare le parole dello chef Lucia Sorbo, a capo della Tenuta Contessa: «Con Parisi condividiamo la filosofia gastronomica e insieme intendiamo ricostruire la storia culinaria dell'azienda, valorizzando le piccole filiere e guidando i turisti ed anche i calabresi alla riscoperta delle eccellenze dei nostri territori. Vogliamo trasmettere ai nostri ospiti le emozioni, la storia e le responsabilità che si trovano dentro ogni pietanza». L'obiettivo dei due è la creazione di una "trattoria agricola".