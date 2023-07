Il Rotary Club Cosenza Nord tira le somme, il presidente Sguglio: “Un anno strepitoso, ora guardiamo al futuro”

Dodici mesi intensi. Un anno lungo e prolifico: carico di iniziative lodevoli e momenti di comunione indimenticabili. Il Rotary Club Cosenza Nord tira le somme e c'è da essere pienamente soddisfatti alla luce dei traguardi raggiunti. Parole e musica del presidente Alfredo Sguglio che, da bravo padre di famiglia, ha guidato saggiamente il gruppo e adesso non si limita a sottolineare i risultati ottenuti, volgendo lo sguardo alle prossime sfide: «Grazie di cuore a tutti i soci», ha sottolineato il presidente Sguglio sui canali social del Rotary Club Cosenza Nord. «Insieme abbiamo dato forza a progetti memorabili. La nostra forza è nell'unione e nell'impegno. Continuiamo a costruire il futuro; è stato un privilegio servire come presidente e condividere l'esperienza con tutti i soci. Li ringrazio per il sostegno e per aver reso questo anno così speciale. Sono onorato si far parte di una comunicata così straordinaria».