Sibari, tornano le tartarughe marine. È iniziata la stagione della riproduzione

La tartaruga Caretta caretta è tornata a nidificare nell’area Sic, tra Marina e i Laghi di Sibari. Una meravigliosa scoperta fatta nel fine settimana che ha lasciato tutti a bocca aperta e che rilancia, nella Sibaritide, la necessità di valorizzarne le bellezze naturalistiche per creare anche un segmento della filiera turistica che porti sempre più visitatori nell’area jonica.

La notizia ha suscitato tanto entusiasmo e ha portato sul posto una squadra di esperti del Wwf, guidata dal dottor Gianluca Cirelli del centro recupero tartarughe Marine Wwf Policoro, oltre a quella della Polizia locale di Cassano. «È una notizia straordinaria – ha commentato il sindaco Giovanni Papasso con gioia – la presenza della tartaruga Caretta caretta è un segno tangibile che le nostre acque marine e le nostre spiagge sono pulite. Dovremmo essere felici e orgogliosi di questo eccezionale evento». In attesa di ulteriori sviluppi, l’area è stata adeguatamente recintata per garantire la protezione del nido. Si prevede che nelle prossime ore verrà emessa un’apposita ordinanza per tutelare l’incubazione dei preziosi futuri abitanti del mare.

La tartaruga Caretta caretta, conosciuta anche come tartaruga comune, è una specie marina protetta e la sua nidificazione rappresenta un importante segnale di un ambiente marino sano e adatto alla sua sopravvivenza. La presenza di queste creature magnifiche è un chiaro indicatore della buona salute dell’ecosistema costiero. La felice notizia non solo riempie di orgoglio la comunità locale, ma invita anche amministratori locali e imprenditori a riflettere sull’importanza di proteggere e preservare l’ambiente marino e, anzi, a lavorare in sinergia per creare indotto turistico.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria