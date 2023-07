Finale progetto School Movie Cinedu’: l’Ic Zumbini di Cosenza primo premio assoluto con un corto sulla violenza di genere

Si è tenuta il 12 luglio 2023, nella splendida cornice del Parco archeologico di Capaccio-Paestum, la finale dell’XI edizione del progetto Cinedù, una rassegna cinematografica per Istituti Scolastici a cura dell’associazione School Movie di Enza Ruggiero. Ad aggiudicarsi il primo premio assoluto, sotto la guida della Prof.ssa Laura Giordano, la classe 2Q della scuola secondaria di via Milelli dell’IC 1 Zumbini Cosenza, diretto dalla preside Iusi, “per aver sostenuto fortemente”, con un cortometraggio dal titolo L’amore non intrappola, “il tema del desiderio – parola chiave di questa edizione – con una meravigliosa storia, lanciando un messaggio forte e chiaro ad ognuno di noi”.

Il progetto nasce dalla volontà di parlare, attraverso gli occhi e la voce dei ragazzi, di tematiche sociali. Gli allievi della 2Q hanno scelto di realizzare un corto sulla violenza di genere, mettendo in scena una relazione tossica fra una ragazzina di 12 anni e un adolescente di 15, un amore possessivo e geloso che finisce per fare sentire la protagonista in trappola, senza vie d’uscita. Ma esiste sempre una via d’uscita ed è questo il messaggio che la professoressa Giordano ha voluto trasmettere ai suoi ragazzi. Il corto, infatti, è solo uno strumento per un percorso educativo sulle tematiche dell’educazione emotivo-affettiva.

Degna di menzione la presenza, nel finale del corto, del Questore di Cosenza, il dott. Michele Spina. A ritirare il premio gli studenti, accompagnati dalla loro docente e da una nutrita rappresentanza di genitori. Il corto L’amore non intrappola ha già viaggiato per l’Europa! È stato analizzato durante il training Prevex tenutosi a Salisburgo il 18 e 19 aprile 2023 come esempio di buona pratica nella scuola, nell’ambito del progetto Erasmus + grazie alla prof.ssa Angela Costabile dell’Unical. Complimenti ai ragazzi e alla loro prof!