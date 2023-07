Rotary Club Cosenza, l'avvocato Marco Provenzano è il nuovo presidente

L’avvocato Marco Provenzano è il nuovo presidente del Rotary Club Cosenza. La tradizionale cerimonia dello scambio delle consegne, si è svolta nei giorni scorsi alla presenza di numerose autorità civili e rotariane oltre che dei soci del club stesso. Nel suo discorso di insediamento, il neo-Presidente ha tracciato le linee programmatiche dell’anno sociale appena iniziato che vedrà, il Rotary Club Cosenza: ”Guardare al futuro, avvalendosi delle esperienze passate, della sua storia dialogando con le Istituzioni locali, il mondo dell’Associazionismo per individuare le esigenze del territorio realizzando progetti concreti, capaci di cogliere le trasformazioni costanti della società. Costante sarà l’attività di divulgazione e sensibilizzazione, per costruire una coscienza critica sui piccoli e grandi problemi del territorio; grande attenzione sarà rivolta ai giovani, vera risorsa sulla quale investire per contribuire ad evitare la fuga dei cervelli. In questa direzione, si rafforzerà la collaborazione con l’Unical alla quale guardiamo con attenzione ed ammirazione al tempo stesso”.

Il Consiglio direttivo del Rotary Club Cosenza per l’anno sociale 2023/2024 risulta così composto: Presidente Marco Provenzano, presidente uscente Roberto Caruso, presidente eletto vicepresidente Mario Stella, segretario Vittorio Sapiente, segretario Esecutivo Matteo Morrone, tesoriere Amedeo Aragona, prefetto Maria Teresa Seta, consiglieri: Francesca Criscuolo, Nives Mastromonaco, Maurizio De Rose, Marco Foti, Franca Scarpelli, Sergio Sicoli, Rosaria Tornello, Giuseppe Valentini ed Augusto Verardi.