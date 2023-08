Fuscaldo, la giornata della legalità arricchisce la stagione turistica

"La giornata della legalità di ieri, conclusasi con l’affascinante concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri, ha sancito un’altra importante tappa di una stagione turistica che, quest’anno, ha compiuto un bel salto di qualità". Lo afferma l'amministrazione comunale di Fuscaldo. Si è partiti da giugno, per proseguire a luglio con manifestazioni delcalibro di “Summer in Jazz” e la rassegna comica “Risate fuscaldesi”, che ha già portato, sui palchi, personaggi del calibro di Alberto Caiazza e Carmine Faraco (nei prossimi giorni toccherà a Nando Timoteo e Sergio Viglianese). Tra altri appuntamenti, è stata poi la volta dell’estemporanea di pittura organizzata dal “Borgo dei Presepi”, della festa patronale in onore di San Giacomo, dell’Arte della Pesca “passeggiando per la Rina” e del “Festival delle Alici del Tirrenocosentino”: un tripudio di presenze, di divertimento e di bontà. Così come le serate organizzate al centro storico: “Da Copernico alle stelle” tra portali e scalpellini, l’emozionante festa del Gemellaggio con la città di Pero, i fantastici “Quartieri in Festa”. E che dire della “StraFuscaldo”? Partecipata e organizzata alla perfezione. E si proseguirà, ancora, con il concerto a palazzo Scirchio, le serate danzanti con il maestro Pasquale Ramundo, la caccia al tesoro notturna del gruppo scout, le varie sagre su tutto il territorio, il concerto della banda musicale “San Giacomo Maggiore Apostolo”, le feste votive, il concerto di Valerio Scanu, la presentazione di numerosi libri, l’atteso “Momenti magici in Montagna” che si terrà nel bosco di località Cinquemiglia. E non è finita: la mostra canina, il premio “Pietro DeSeta”, il concerto jazz sulle scalinate della Chiesa Matrice, la cena in bianco della Pro Loco, la notte bianca, gli “Occhiali rurali” ed il Musicalidus Festival, che, quest’anno, vedrà la partecipazione di Sergio Cammariere e Silvia Mezzanotte, oltre ai campus di formazione (cheporteranno tantissimi giovani con le rispettive famiglie), alla masterclass ed al World Diatonic Contest. Una programmazione davvero colma di eventi e di manifestazioni, degna vetrina di una località turistica che mira ad essere centro attrattivo e di nicchia. I numeri, così come i giudizi - spiega in ultimo la maggioranza - stanno dando ragione all’indirizzo politico ed a ciò che, il sindaco Middea e la sua amministrazione, con concretezza e senza clamori, stanno seminando".