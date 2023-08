Scuola, poche assunzioni a Cosenza per il Personale educativo

È arrivato il momento del Personale educativo, fondamentale per la vita dei convitti e altre istituzioni educative. Nei giorni scorsi si è svolto oggi al Ministero un incontro tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali sulla bozza di decreto concernente le immissioni in ruolo del Personale educativo per l’anno scolastico 2023-24. Purtroppo è emerso che i posti messi a disposizione per le assunzioni a tempo indeterminato saranno solo 52 in tutta Italia, perché i pensionamenti sono stati 58 e dopo la mobilità gli esuberi sono 6. L’amministrazione ha inoltre chiarito che gli Uffici scolastici regionali provvederanno, qualora mancassero aspiranti, a ridistribuire il contingente tra le province che abbiano Graduatorie a esaurimento non esaurite. È stata fatta chiarezza anche sui tempi, dettando un minimo di calendario che prevede le procedure assunzionali a ridosso o subito dopo ferragosto e la possibile call veloce nell’ultima settimana di agosto.

I numeri

Per il prossimo anno scolastico nel Cosentino risultano 65 posti in Organico di diritto. Saranno 57 in provincia di Catanzaro, 40 in provincia di Reggio e 17 nel Vibonese. Le disponibilità nel Cosentino sono 6, ma risulta prevista una sola immissione in ruolo. Tra l’altro è l’unica in Calabria perché non ne sono previste altre, pure a fronte di due disponibilità nel Catanzarese e una nel Vibonese, mentre non ce ne sono in provincia di Reggio Calabria.

Proprio per questi numeri la Uil Scuola Rua ha protestato con l’amministrazione «perché, ancora una volta, su una disponibilità di 479 posti ne sono stati autorizzati solo 52, creando una situazione di precariato che coinvolge il 25% del personale educativo».

