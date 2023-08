Donazione di sangue, la generosità e l’amore a Cosenza non vanno in vacanza

La generosità non va mai in vacanza. Soprattutto a Cosenza. Anche quest’estate si chiude con un bilancio più che positivo per l’Avis comunale: aumentano i nuovi donatori di sangue. Ogni anno, da giugno a settembre, c’è il timore che l’arrivo delle meritate ferie e delle vacanze possa contribuire a far diminuire la disponibilità dei donatori di sangue. Eppure all’Avis comunale non è così. L’estate 2023 si chiude con segnali positivi: ci sono stati nuovi donatori e molti di quelli storici hanno raggiunto traguardi record.

Da giugno non ci sono stati periodi di carenza di sangue e le donazioni si sono svolte regolarmente sempre in piena sicurezza. Sono stati diversi i giovanissimi che, dopo essersi liberati da impegni scolastici o di studi universitari, hanno deciso di recarsi nella sede dell’Avis di Cosenza per donare per la prima volta. Un’esperienza vissuta con grande emozione perché chi dona sa di poterlo fare in sicurezza e sa di compiere un gesto d’amore. Si tratta di un atto di generosità anche verso se stessi perché quando si dona bisogna essere in salute.

