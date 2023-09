Addio Susanna Giovannini, era protagonista del dialogo ecumenico e interreligioso di Cosenza. Tanti i messaggi di cordoglio

Colpita da grave aneurisma cerebrale lo scorso 24 Agosto, è morta oggi (2 settembre) Susanna Giovannini, della Chiesa Evangelica Pentecostale Bethel di Cosenza, figlia del Pastore Paolo, moglie di Tommaso Della Cananea e mamma di Abigail. Protagonista del Dialogo Ecumenico e Interreligioso di Cosenza, era la Responsabile del Gruppo Segretario per le Attività Ecumeniche di Cosenza.

L'arcidiocesi

L'Arcivescovo Metropolita Mons. Giovanni Checchinato ha voluto esprimere al Reverendo Pastore Paolo Giovannini a nome di tutta la Chiesa Cattolica che è in Cosenza-Bisignano il grato ricordo per il servizio alla comunione reso dalla generosa e costante testimonianza di fede e di vita cristiana della sorella Susanna.

Monsignor Giovanni Checchinato rivolge al Signore la fervida preghiera perché la accolga nel Suo Regno e doni a tutti i suoi cari la consolazione che viene dalla Fede.

Si è reso presente è vicino alla comunità il direttore dell’Ufficio Ecumenismo e per le attività Ecumeniche, don Fabio De Santis, che ha voluto ricordare l’impegno a favore delle attività ecumeniche e del cammino sinodale al quale ha partecipato con convinzione certa di dare un contributo a questa forte e bella esperienza che sta facendo in questi anni la Chiesa cattolica e in particolare la Chiesa cosentina.

Cordoglio del gruppo di dialogo interreligioso

Il Gruppo di dialogo interreligioso per la pace di Cosenza esprime un sentimento di cordoglio e di gratitudine per Susanna Giovannini della Chiesa evangelica di Bethel. "Generosa di carattere", scrive in rappresentanza del collettivo Maria Carmela Stancati, "diceva sì ancor prima di sentire una nostra richiesta con un entusiasmo di gioia nelle piccole e nelle grandi cose. Lungo sarebbe l'elenco dei suoi talenti e delle sue azioni al servizio dell'umanità e della sua costante presenza negli incontri mensili e negli eventi del Gruppo Interreligioso. Una presenza propositiva e fattiva. Alla città di Cosenza lascia in dono i suoi libri importanti, la mensa per i poveri, l'Osservatorio contro la violenza alle donne, il suo servizio al SAE e alla chiesa pentecostale, oltre alle tante altre opere di carità che taciamo per rispetto del privato. Susanna faceva tante cose in famiglia, nella comunità e nella società, con la fretta di vivere tipica delle anime prescelte da Dio. Un onore averla avuta con noi ed ora un faro che illumina la città".

Il cordoglio dell'Amministrazione

Il Sindaco Franz Caruso ha espresso i sentimenti del più profondo cordoglio per la scomparsa di Susanna Giovannini, esponente di primo piano della Chiesa Evangelica Bethel di Cosenza. “E’ una notizia – ha sottolineato Franz Caruso - che ha sconvolto l’intera città, non solo la Chiesa Evangelica Bethel e tutti i componenti del gruppo di dialogo interreligioso per la pace della città di Cosenza di cui Susanna Giovannini faceva parte e del quale era divenuta una delle animatrici più attive. Siamo profondamente addolorati per una perdita che ci fa sentire più soli e che accomuna nella solitudine le tante persone che, in anni di infaticabile operosità a favore del prossimo, Susanna ha avuto modo di incontrare, ascoltare ed aiutare in ogni modo. Al suo impegno e alla sua caparbietà, insieme a quelli delle altre associazioni che con lei operavano – ha sottolineato ancora il Sindaco Franz Caruso - si deve, come esempio emblematico, la realizzazione in città del progetto “Ristorando”, una vera e propria mensa sociale che grazie ad una rete virtuosa di volontari è corsa in aiuto dei cosiddetti “nuovi poveri”, singoli o famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese e che versano in situazioni di difficoltà temporanea, a causa della crisi economica”.

A far da eco al Sindaco Franz Caruso nelle espressioni di cordoglio suscitate dalla prematura quanto improvvisa scomparsa di Susanna Giovannini è anche il consigliere comunale Francesco Turco, delegato del Sindaco ai rapporti con le confessioni religiose, che ha dato nuovo impulso al Gruppo di dialogo interreligioso per la pace della città di Cosenza in linea con gli indirzzi del primo cittadino che vanno nella direzione di favorire tra tutte le realtà che operano sul territorio un dialogo ed uno scambio interculturale volto al superamento di preclusioni e pregiudizi di qualsiasi natura.

Per Francesco Turco, che nella giornata di oggi ha reso omaggio a Susanna Giovannini recandosi in visita alla camera ardente per portare il saluto del Sindaco Franz Caruso e dove ha incontrato il padre, Paolo Giovannini, Pastore della Chiesa evangelica Bethel, “con la scomparsa di Susanna Giovannini il Gruppo di dialogo interreligioso perde una delle sue figure più determinate e sensibili, restando orfano di un punto di riferimento certo, quello di una donna forte e solare e di una persona animata da una fede profonda. Doti innegabili che ho avuto modo di apprezzare in questi due anni da delegato del Sindaco Franz Caruso ai rapporti con le confessioni religiose, nei frequenti incontri, formali e non, che ho avuto con Susanna Giovannini. A lei va il mio pensiero riconoscente e il ringraziamento per avermi arricchito con i suoi insegnamenti di vita e di fede”. Tanto il Sindaco Franz Caruso quanto il consigliere Turco hanno indirizzato alla famiglia di Susanna Giovannini, in particolare al padre, Paolo Giovannini, Pastore della Chiesa Evangelica Bethel di Cosenza, un messaggio di profonda partecipazione al dolore di questo tristissimo momento.