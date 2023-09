Tiktoker cinese a Cosenza mangia gli spaghetti con le bacchette. Il cameriere: "Sei in Italia non in Cina". E sui social è polemica

Super commentato sui social il video di un Tiktoker cinese che in un ristorante di Cosenza ha ordinato e poi tentato di mangiare un piatto di spaghetti al pomodoro utilizzando le bacchette. Ma ancora di più ha destato malumore l'atteggiamento del cameriere che, visto il modo in cui il ragazzo stava mangiando, gli ha detto: «No, no. Sei in Italia, non in Cina, in Italia li mangi in questa maniera». E gli ha anche mostrato come fare tenendo in mano una forchetta e arrotolando gli spaghetti Non proprio amichevoli i giudizi nei confronti del cameriere le cui parole sono state riportate fedelmente dal tiktoker sui suoi profili.