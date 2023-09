Accoglienza a Cosenza, la Migrantes bussa alle porte della politica

“Liberi di scegliere se migrare p restare” è il tema scelto per la Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato 2023 in programma per domani anche nella nostra diocesi. Appuntamento chiave nella parrocchia “Sacra famiglia” di Andreotta, a Castrolibero, dove alle 18 è in programma la messa presieduta dall’arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano Giovanni Checchinato.

A seguire, alle 20, grande festa di contaminazioni e solidarietà con cibi simboli delle cucine di tutto il mondo e concerto altrettanto multietnico con Antonio Bevacqua, Djibril Gningue e Boto Cissokho

Proprio in vista della Giornata di domani la Commissione regionale Migrantes, protagonista dell’iniziativa in ambito diocesano come nel resto della Calabria e a livello nazionale, si è incontrata in modalità online per un momento intenso di confronto e condivisione. Alla luce del recente comunicato della Conferenza episcopale calabra, il vice presidente della Cei e vescovo di Cassano all’Jonio, Francesco Savino, ha manifestato preoccupazione per il momento storico che stiamo attraversando e per i risvolti negativi in cui versa il fenomeno migratorio.

