Rende, presentato all'Unical il programma didattico della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche

Una struttura accademica di grande rilievo e valenza attiva da tre lustri nell’ateneo di Arcavacata. Si tratta della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, diretta dal professore Vincenzo Fortunato. Un “gioiello” dell’Unical che sta ottenendo sempre maggiore considerazione in campo nazionale e internazionale. I corsi registrano sempre maggiori iscritti mentre alle lezioni si alternano docenti e personalità di indubbio spessore.

Il direttore della Scuola, Fortunato, ha illustrato, durante una conferenza stampa, le attività della struttura giunte ormai al quattordicesimo anno.

«I Master di II livello e Corsi di Alfa Formazione (CAF)», ha detto Fortunato «sono rivolti non solo agli studenti delle Lauree Magistrali, ma anche a professionisti, funzionari e dirigenti pubblici e privati che intendono acquisire competenze specialistiche e avanzate in un contesto stimolante e di qualità. Oltre ai Master in “Management delle Amministrazioni Pubbliche” e in “Diritto del lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego”, l’offerta formativa prevede cinque Corsi di Alta formazione su temi di grande rilevanza e attualità non solo per le Pubbliche amministrazioni: dalla programmazione, misurazione e valutazione della performance nella Pubblica Amministrazione; all’organizzazione e gestione delle risorse umane; dalla comunicazione pubblica e social media management alle politiche di welfare, innovazione e sostenibilità; al rapporto tra devianza e neuroscienze. Le lezioni previste dall’ateneo di Arcavacata» ha precisato il professore Fortunato «si svolgono, in presenza e a distanza nelle aule attrezzate della Scuola a cura di docenti ed esperti di rilevanza nazionale e internazionale. Sono previsti, inoltre, tirocini e stage per approfondire le conoscenze apprese e valorizzare l’esperienza sul campo».

