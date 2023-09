Cittadinanza onoraria di Domanico all’"ispettore capo Fazio"

Il sindaco Gianfranco Segreti Bruno l'ha definito "un autentico orgoglio della comunità domanichese". È per questo Domanico conferirà la cittadinanza onoraria a uno dei più bravi e celebri attori italiani: Peppino Mazzotta. La cerimonia è in programma domenica, con inizio alle ore 19, in piazza Saverio Albo, dove il primo cittadino illustrerà la motivazione posta alla base della onorificenza deliberata dal consiglio comunale. A parlare di Mazzotta ci sarà Lindo Nudo, regista e attore, fondatore della compagnia "Rosso Simona".

“Peppino Mazzotta –spiega il primo cittadino – è oramai entrato nelle simpatie del grande pubblico. La sua personalità ha dato prestigio e lustro al nostro Comune, tanto da avere alimentato nei domanichesi il senso della appartenenza e la più profonda fierezza per la nostra identità. Rappresenta un fatto del tutto straordinario il fatto che dalla nostra periferia un giovane talento sia riuscito a superare questo handicap di partenza e a farsi strada in un mondo di assai severa selezione. A lui auguriamo che la sua carriera s’illumini di sempre crescenti successi”.

Nel 2012, Peppino Mazzotta ha vinto il premio “Annibale Ruccello” nell’ambito della rassegna teatrale, “Positano Teatro Festival” con lo spettacolo teatrale Radio Argo. Nel novembre 2014 ha ottenuto un ambito riconoscimento dal premio nazionale Vincenzo Padula ad Acri. Nel 2014 è stato protagonista nel film Anime nere di Francesco Munzi presente alla 71ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Nella sua lunga e brillante carriera ha pure interpretato il complesso personaggio di Antonio Gramsci. In televisione è stato l'ispettore Fazio nella serie "Il commissario Montalbano" tratta dai racconti di Andrea Camilleri.