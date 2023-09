"Pane e legalità" ad Altomonte, la produzione dei detenuti del carcere di Castrovillari alla presenza di Gratteri e Savino

Con l'evento "Pani della legalità: liberi di scegliere”: Momento di inclusione e formazione, ha preso il via la seconda giornata della Festa del Pane di Altomonte. Qui si è svolta la produzione del pane in un forno del centro storico a cura di persone ristrette nella Casa circondariale di Castrovillari in collaborazione con gli allievi dell’Istituto superiore Filangieri di Trebisacce, alla presenza del neo procuratore capo di Napoli, dott. Nicola Gratteri, e del Vescovo della Diocesi di Cassano Jonio, Mons. Francesco Savino. Ha fatto seguito l'incontro sul tema: "Pane e legalità”, faccia a faccia con il Procuratore Nicola Gratteri; Mons. Francesco Savino e Don Francesco Faillace Responsabile Cappellani Case circondariali della Calabria. Stracolmo di persone il Salone Razetti del Convento domenicano. Per concludere la mattinata il “Buffet nel Chiostro” a cura dell’Iis Mancini- Tommasi” di Cosenza – Istituto Alberghiero in collaborazione con il Flag – I Borghi Marinari dello Ionio.