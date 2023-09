Rende, l’Unical presa d’assalto dagli studenti

La Notte della Scienza è tornata al Campus di Arcavacata di Rende. Nella giornata di ieri si è svolta la Notte europea dei ricercatori 2023, un evento dedicato al sapere scientifico e all'importanza della ricerca nella vita di tutti i giorni. Questa si è svolta contemporaneamente in 26 Paesi di tutto il continente, rappresentando un importante appuntamento di collaborazione e promozione della ricerca a livello internazionale. Un’esperienza immersiva nel mondo della ricerca che ha coinvolto tutti i quattordici dipartimenti dell'università della Calabria, con l'obiettivo di incoraggiare la partecipazione attiva al processo di ricerca per migliorare l'impatto sulla nostra vita quotidiana e rispondere insieme alle importanti sfide future che riguardano la nostra salute e quella del Pianeta. La decima edizione della Notte dei ricercatori e delle ricercatrici ha confermato il suo successo consolidato. La novità di quest'anno è stata SuperScienceMe KIDS, un intero percorso di divertenti esperimenti scientifici e giochi dedicati ai più giovani. La giornata è iniziata, come da tradizione, con “Missione Ricerca”, un tour scientifico che ha coinvolto tutte le “anime” dell'università della Calabria.

