Cosenza, l’arte diventa terapia grazie ad attori e ballerini speciali

Uno spettacolo meraviglioso con attori speciali ha concluso “CurArte”, progetto caratterizzato dall’utilizzo delle Arti terapie, in particolare di teatroterapia e di danzamovimentoterapia.

Messo in cantiere dall’associazione “L’arte in Corso aps” è stato portato avanti col sostegno dell’Azienda sanitaria provinciale presso l’Unità operativa complessa Atp Centro salute mentale “Valle Crati” – Rende”. Sul palco sono saliti pazienti che frequentano il centro diurno proprio del Centro salute mentale.

L’idea è stata elaborata e messa prima su carta e poi in scena dall’attrice e docente di Teatroterapia e presidente dell’associazione Debora Falcone che è pure direttrice della sede di Artedo Matera scuola di Arteterapia.

Al suo fianco, con spirito di volontariato, dall’ottobre 2022 allo scorso settembre, i colleghi Paolo Gagliardi, Maria Rosaria Fuda e Jacopo Leone.

Il 3 ottobre l’appuntamento finale con lo spettacolo/condivisione accolto dal teatro Garden e preceduto dal convegno che ha portato professionisti del settore medico e arteterapeutico a riflettere sul tema “Corpi – Esistenze – Mondi”. Sono stati ascoltati brani di Leonard Nivo, Pablo Neruda e Gio Evan che Debora ha affidato alla coinvolgente e calda voce di Anna Cerrigone.

“L’arte in corso” è una associazione di promozione sociale, non ha finalità di lucro, sostiene iniziative etiche e forme di volontariato, progetta e realizza interventi di carattere sociale e culturale a favore degli stessi associati, ma anche a beneficio di altri. In attuazione di queste finalità negli anni ha realizzato con successo diversi progetti, alcuni dei quali si sono oramai conclusi altri, invece, sono ancora in itinere.

