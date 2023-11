Festival del Cinema di Roma, in concorso anche “Escape School” realizzata dal prof. Minervini dell'IIS di Paola

La web serie “Escape School”, realizzata dal prof. Carlo Minervini con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Pizzini-Pisani di Paola (CS), è stata selezionata tra le finaliste del Digital Media Fest, la sezione digitale del prestigioso Festival del Cinema di Roma.

La serie, composta da 5 episodi, racconta le avventure di un gruppo di studenti intrappolati in una vecchia scuola da un misterioso hacker. Per uscire, dovranno affrontare le loro paure e affrontare illusioni, enigmi e fantasmi interiori.

La creatività è stata l'elemento principale che ha colpito la giuria del Digital Media Fest, che ha apprezzato la qualità della sceneggiatura, della regia e delle interpretazioni.

Il Digital Media Fest, fondato e diretto dalla giornalista Janet De Nardis, promuove un nuovo modello di raccordo tra mercato cinematografico tradizionale da un lato, nuovi autori e giovani produzioni che utilizzano il web come canale produttivo e distributivo, dall’altro. La manifestazione è il più grande evento in Italia dedicato all’evoluzione digitale.

In questa edizione hanno concorso oltre 400 case di produzione provenienti da tutto il mondo.

“Siamo orgogliosi e felici di questo riconoscimento, che premia il lavoro di squadra e la passione dei nostri studenti - ha dichiarato il prof. Carlo Minervini, ideatore e regista della serie – Abbiamo creduto nella necessità di raccontare, a modo nostro, le paure degli adolescenti attraverso un percorso narrativo di indagine e analisi interiore. Credo che la forza di questo progetto sia proprio questa: indagare le paure degli adolescenti in un momento in cui la fragilità psicologica dei nostri ragazzi è diventata un allarme sociale. Ogni puntata è parte di un percorso di conoscenza di sé e di riscoperta delle proprie potenzialità. Sentiamo – ha concluso il prof. Minervini – di ringraziare di cuore la Preside Miriam Curti e la vicepreside Claudia Novello per averci sostenuto e incoraggiato in questo progetto”.

La serata finale di premiazione è prevista per il 6 dicembre a partire dalle 20,30.

