Rende, docente ordinario dell’Unical sul... tetto del mondo

L’ateneo di Arcavacata inanella un successo dopo l’altro. La stagione positiva dell’università costruita e guidata dal compianto economista Beniamino Andreatta è oggi il fiore all’occhiello dell’accademia regionale. I suoi docenti e ricercatori figurano tra le personalità più in vista del pianeta e le classifiche internazionali confermano, ormai quasi settimanalmente, l’autorevolezza della classe docente del campus. Un motivo di orgoglio per Nicola Leone, rettore e scienziato di fama europea che sta guidando con piglio sicuro e competenza, l’università della Calabria verso mete sempre più alte.

L’ultima buona notizia riguarda Giancarlo Fortino, docente di Ingegneria informatica, che per il quarto anno consecutivo è stato inserito nella classifica bibliometrica più prestigiosa a livello internazionale, la “Highly Cited Researchers”.

