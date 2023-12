Giornata del volontariato, il 5 dicembre l'Italia la celebra a Cosenza

«If everyone did» è lo slogan scelto dall’Onu per la 38/a Giornata internazionale del volontariato che si celebra il prossimo 5 dicembre, uno slogan che vuole sottolineare la potenza delle azioni collettive di solidarietà. Lo afferma il CSVnet, la rete dei centri di servizio per il volontariato, annunciando che la giornata anche in Italia vuole evidenziare il «valore dell’agire collettivo». L’evento nazionale, «Condividere, valorizzare, costruire», promosso da Forum Terzo Settore, CSVnet e Caritas italiana, si terrà a Cosenza, Capitale Italiana del Volontariato 2023, che quest’anno darà il testimone a Trento per il 2024. Alla cerimonia prevista per il 5 dicembre, presso il Palazzo della Provincia della città calabrese, - riferisce un comunicato - è previsto il saluto di Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e fra i partecipanti Luciano Squillaci, portavoce Forum Terzo Settore Calabria, Chiara Tommasini, Presidente CSVnet, Don Marco Pagniello, Direttore Caritas italiana.

In questa occasione, saranno presentate tre ricerche: «Noi+. Valorizza te stesso, valorizzi il volontariato» l’indagine di Forum Terzo Settore, Caritas Italiana e Università degli studi Roma Tre sulle competenze dei volontari; «Partecipo quindi dono», promossa da CSVnet e curata dal Centro studi Medì, sulle pratiche di dono e solidarietà dei cittadini stranieri in epoca Covid; «Il volontariato che cambia": un focus sulle esperienze di volontariato del territorio cosentino, divenuto negli anni un vero modello di sviluppo sociale in un contesto difficile come quello calabrese. Illustra i dati della ricerca Carlo De Rose, dell’Università della Calabria.