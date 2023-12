Giorgia o Gianna (Nannini), a Cosenza il... ballottaggio di Capodanno

Il nome resta top secret. Almeno fino a mercoledì, quando il sindaco, Franz Caruso, lo svelerà in conferenza stampa, convocata a Palazzo dei Bruzi alle ore 11. Sullo sfondo l’artista che dovrà esibirsi in concerto nella notte di Capodanno, per deliziare i cosentini, e non solo, di uno spettacolo sempre molto atteso, come ormai da tradizione.

A quanto pare la scelta sarebbe stata già fatta, ma dal Comune trapela poco o niente, così che mercoledì, appunto, sia una sorpresa per tutti. Eppure qualche indiscrezione è serpeggiata, al netto della volontà dell’esecutivo locale, di portare sul palco un musicista di caratura internazionale, tale da attirare il pubblico delle grandi occasioni, richiamando gente, tanta gente, anche da fuori provincia. C’è chi, nel frattempo, si è spinto fino ad immaginare l’arrivo, in riva al Crati, della grande cantante romana dalla potente voce, Giorgia, o Gianna Nannini, che rispecchierebbero in pieno il blasone della star, dell’artista dal nome altisonante, rispetto al quale è previsto, nel pomeriggio di mercoledì, un collegamento televisivo, in modo da assegnare all’evento il giusto risalto nazionale.

Cosenza, dopotutto, dalla notte di San Silvestro del 2000, ha abituato la comunità a salutare l’avvento del nuovo anno al cospetto di nomi importanti della musica nazionale e internazionale, come accaduto pure nella passata edizione sulle ballate di Mario Biondi.

Al di là del Concertone, l’amministrazione Caruso s’è impegnata affinché la città respirasse a pieni polmoni l’atmosfera natalizia. Il montaggio delle luminarie, infatti, iniziato nei giorni scorsi, è terminato ieri mattina dagli operai impegnati nell’allestimento delle luci.

Entro giovedì, invece, in piazza dei Bruzi, la medesima che ospiterà il palco per la notte di San Silvestro, prenderà posto l'albero di Natale. Quello più grande, poiché altre piante di pino o abete insisteranno in altri punti del centro cittadino, mentre le luci coreografiche fanno da sfondo, da ieri, appunto, all’isola pedonale di corso Mazzini e, probabilmente, a via Montesanto, e questo grazie al contributo fattivo dei commercianti, coinvolti dall’amministrazione comunale. Sempre lungo l’isola pedonale a breve sarà sistemato l’impianto di filodiffusione dai cui altoparlanti le melodie natalizie delizieranno gli avventori della passeggiata all’aperto.

