Cosenza, nella caserma Grippo inaugurata la mostra di presepi

La “fiamma” della legalità, riscalda il Natale. Fare il carabiniere, non è solo un lavoro, non è solo una scelta di coraggio, è un modo, una vocazione di mettersi al servizio della collettività.

È, essere Stato nello Stato. Tutto l'anno. Ma, particolarmente, a Natale. Ed è con questo spirito che è stata inaugurata nella sala di rappresentanza della caserma Paolo Grippo la mostra di presepi "Filii Dei", organizzata dall'Associazione italiana Amici del Presepio in collaborazione con l'Arma dei carabinieri di Cosenza. Ad aprire la cerimonia, dopo i saluti delle autorità civili e militari, l'architetto Fulvio Terzi, che ha illustrato alcuni dettagli sulla storia dell'imponente struttura di piazza dei Bruzi, "presepe temporale vivente”.

Alla cerimonia hanno presenziato il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale Pietro Francesco Salsano, il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, il Vescovo di Cosenza monsignor Giovanni Checchinato, il Comandante Provinciale dell'Arma di Cosenza, colonnello Agatino Saverio Spoto, il Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Giuseppe Dell'Anna, il Procuratore di Cosenza Mario Spagnuolo, il presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, il sindaco, Franz Caruso, il presidente della Sezione Aiap di Cosenza nonché assessore alle attività economiche, artigianato ed eventi sportivi del Comune di Cosenza, Massimiliano Battaglia, unitamente alle più alte autorità civili, militari, dell'imprenditoria e dell'associazionismo cosentino. Presenti ed attivi per la realizzazione dell'evento anche i militari in congedo e le Benemerite della Sezione Anc di Cosenza, e i membri dell'Associazione Italiana Amici del Presepio che hanno curato nei minimi dettagli l'allestimento della mostra.

Foto Franco Arena