Mattia Di Pace da Saracena, il "mentalista della Calabria" che piace a Fiorello

L’illusionismo e il mentalismo hanno sempre attratto Mattia Di Pace fino a farlo diventare uno dei più accreditati professionisti della materia. A soli 28 anni il mentalista di Saracena, oggi è un punto di riferimento nazionale della “magia della mente” tanto da essere definito “Il mentalista della Calabria”. Laureato in fisica e docente dal 2021, Mattia sin da piccolo matura la passione per il mondo dell'illusionismo. A dodici anni intraprende un percorso più specifico, indirizzato verso il mentalismo. Giovanissimo rende pubbliche le sue esibizioni che, fino ad allora, erano presentate ad un pubblico ristretto di amici e parenti.

Il successo delle prime performance, porta Di Pace a confrontarsi con realtà sempre più grandi e ad entrare in contatto con alcuni dei migliori esponenti del settore, riuscendo ad esibirsi per piazze e teatri nazionali.

In un’intervista rilasciata in passato, a proposito di mentalismo Di Pace ha affermato che “il mentalista è colui che utilizza i cinque sensi per creare l’illusione di possederne un sesto. Tutto ciò che è realizzato e presentato al pubblico, è ottenuto solo grazie all’unione di principi psicologici, illusionistici e comunicativi. Niente di paranormale, quindi”.

D’altra parte, come egli stesso ha sempre ricordato, la fisica e il mentalismo hanno molte cose in comune.

La partecipazione a programmi in radio e televisioni locali ha dunque consacrato Mattia Di Pace come "Il mentalista della Calabria". Per il “mago” di Saracena presto si potrebbero aprire le porte della Rai. Di Pace potrebbe infatti comparire su Rai 2 con una sua esibizione nel programma di Fiorello "...E Viva il Videobox".