Fuochi pirotecnici e Max Pezzali aprono le porte al 2024. Corigliano Rossano in fermento

La città ausonica-bizantina si prepara a vivere il grande evento di fine e inizio d’anno. L’area urbana è in fermento per la straordinaria manifestazione che vedrà protagonista uno degli, Max Pezzali, che ha saputo mettere insieme le generazioni dei “boomer”, “millenial” e “zeta”.

«È tutto pronto per il nostro grande capodanno. In queste settimane – ha affermato il sindaco Flavio Stasi – la città ha avuto e continua ad avere una centralità straordinaria: quella che merita. L'artista che abbiamo scelto non ha bisogno di nessuna presentazione, appassiona intere generazioni ed ha da poco annunciato la terza data a San Siro. Uno spettacolo unico e gratuito di cui possiamo essere orgogliosi. Ovviamente tutto è preparato per la massima sicurezza». È iniziato il conto alla rovescia per salutare il 2023 e Corigliano Rossano lo farà con il grande evento di piazza per il concerto di Max Pezzali e il Sindaco Flavio Stasi non nasconde la soddisfazione di aver messo su un evento che non nulla a che invidiare agli altri che si vivranno nella nostra regione, facendo della città unica uno dei poli attrattivi per festeggiare la fine dell’anno. Max Pezzali aprirà il concerto intorno alle 24.45, ma la serata partirà prima, con i fuochi d'artificio allo scoccare del nuovo anno mentre sul palco si alterneranno per i dj set (prima e dopo il concerto) una serie di artisti locali. La variazione alla normale viabilità sarà imponente e prevederà accessi diversi per il traffico veicolare privato e contemplerà una via esclusiva e preferenziale per garantire la piena mobilità alle navette gratuite messe a disposizione dall'amministrazione comunale all'utenza. Sin dalle prime ore del mattino di oggi saranno posizionate le prime transenne e i new jersey ad indicare le modifiche della viabilità, mentre effettivamente le strade saranno interdette al traffico solo dal pomeriggio. Numerose le aree parcheggio individuate dall'organizzazione, le principali sono: Via Santo Stefano, 60; Via Walt Disney; Via Provinciale nei pressi del Parco Fabiana Luzzi e dell'Eurospin; Viale Stevenson 24. Nelle prossime ore sarà comunque pubblicata una cartina esplicativa, con le vie interessate dalla manifestazione, la nuova viabilità e tutte le aree parcheggio utilizzabili. L'intera area dell'evento sarà transennata e numericamente contingentata, arrivati alla massima capienza sarà chiuso l'accesso. Per garantire comunque a tutti la possibilità di vedere il concerto saranno create tre aree con dei maxischermi, a Via Nazionale, in Piazza Valdastri (zona Stazione ferroviaria) e in piazza Santa Maria delle Grazie. Sin dalle prime ore del mattino saranno posizionate le prime transenne e i new jersey ad indicare la modifica della viabilità, mentre effettivamente la viabilità stradale sarà interrotta al traffico solo dal pomeriggio. Il servizio navette gratuito, parte da Rossano, dalle ore 19 alle 23.30 (ultima corsa prevista in direzione evento) e da Quadrato Compagna (Schiavonea) dalle ore 19 a cessata esigenza. Le navette arriveranno a Parco Fabiana Luzzi e ripartiranno in uscita, sempre da Parco Fabiana Luzzi, dalle ore 1 del mattino.