Tutti in piazza a Cosenza, c'è Giorgia per brindare al nuovo anno

È approdata ieri pomeriggio in Calabria per poi trasferirsi a Cosenza la protagonista del concertone di questa notte in piazza dei Bruzi, dove da qualche giorno insiste il palco sul quale salirà l'ugola d'oro della canzone italiana: semplicemente Giorgia. Bed&Breakfast e hotel presi d'assalto dai fans e da quanti amano le melodie che la cantante romana propaga nell'aria creando atmosfere magiche. Il capoluogo bruzio è oramai abituato ad abbracciare il nuovo anno lasciandosi cullare dalle star del panorama internazionale e mondiale, a iniziare da quella prima volta quando l'immenso Franco Battiato riempì di gente strade, vicoli e piazze.

Attese migliaia di persone

Uno scenario pronto a materializzarsi anche nella serata dedicata a San Silvestro (previste tra le 15mila e le 20mila persone) non appena Giorgia scandirà le prime Parole mai dette, il successo dello scorso Sanremo, lo stesso palcoscenico che il prossimo febbraio calcherà affiancando Amadeus nella conduzione del Festival. Stanotte, intanto, basta che entrambi allunghino virtualmente la mano fino a toccarsi, così da annullare le distanze tra Crotone e Cosenza, riproducendo quella giusta alchimia impregnata di emozioni, passioni e tanta spensieratezza, almeno per qualche ora. Il sindaco, Franz Caruso, orgoglioso di avere regalato alla città un appuntamento di alto spessore, grazie anche all'organizzazione messa a punto da Pino De Rose, riceverà oggi pomeriggio Giorgia a Palazzo dei Bruzi, mentre dalle 17 in poi dovrebbero tenersi le prove generali di preparazione al concerto che inizierà intorno all'una, preceduto dall'intrattenimento del Dj, Franco Siciliano.

Dove poter parcheggiare

Ovviamente chiuderanno le arterie intorno a piazza dei Bruzi, come predisposto dalla Polizia municipale, allo scopo di garantire le migliori condizioni di sicurezza a quanti prenderanno parte all’evento. Per chi arriva dalla provincia o comunque da fuori del territorio cosentino, sarà possibile posteggiare l’auto nei parcheggi custoditi come piazza Bilotti, per esempio, “I Due Fiumi” o all’ospedale, oppure nelle aree libere di Gergeri, Palazzo Arnone, via Bendicenti e piazza Amendola, così come pure nei pressi dell’Anas, nel caso si uscisse allo svincolo Sud dell’autostrada.

I divieti di sosta e transito

Il Comando dei vigili urbani ha anche istituito il divieto di sosta, dalle 9 di stamattina alle 8 di domani mattina su Corso Umberto; Via Sertorio Quattromani; Largo dei Visigoti; Piazza XX Settembre; Piazza dei Bruzi; Via Alarico; Piazza Matteotti; Viale Trieste; Piazza della Vittoria/Montesanto; Piazza Giacomo Mancini; Via Trento; Via Davide Andreotti; Vico II Rivocati; Largo San Giuliani; Via San Nicola; Via San Martino; Via Monte Baldo; Via Piave; Via Gaspare Conforti/via Isonzo. Dalle 13 di oggi, invece, alle 8 di domani mattina l’ordinanza della Municipale prevede il divieto di transito su Piazza dei Bruzi; Piazza XX Settembre; Corso Umberto; Via Sertorio Quattromani; Via Alarico; Piazza Matteotti; Viale Trieste; Piazza della Vittoria/Montesanto; via Trento; Via Davide Andreotti; Vico II Rivocati; Via San Nicola; Largo San Giuliani; Via San Martino; Via Monte Baldo; Via Piave; Via Gaspare Conforti/via Isonzo. Tali limitazioni provvisorie, ovviamente, saranno rese note con l’apposizione della necessaria segnaletica di preavviso, prudenza, prescrizione, pericolo, indicazione e sbarramento. Anche l’Amaco ha diramato i percorsi alternativi durante i festeggiamenti del Capodanno, dalle 13 di oggi e fino alle 8 di domani mattina.

L’ordinanza comunale

C’è anche un’altra ordinanza, direttamente diramata dal sindaco, la quale stabilisce il divieto di somministrare alimenti e bevande su piazza dei Bruzi e nel raggio di 300 metri a tutti i titolari di pubblici esercizi, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, compresi i distributori automatici. Divieto, in pratica, di vendere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche, per asporto in contenitori di vetro e/o lattine-metalli o altri contenitori rigidi. Delle apposite transenne, poi, delimiteranno degli spazi in prossimità del palco, la cui prima fila è riservata ai diversabili, mentre immediatamente dietro troveranno posto le autorità attraverso l’esibizione dei pass. Il resto è tutto a ingresso libero.

Le parole del sindaco

Lo stesso inquilino del Municipio, proprio in questi giorni si era espresso sul concerto di Giorgia, mettendo in risalto l’internazionalità dell’artista, «la cui annunciata presenza sul nostro territorio – ebbe a sottolineare Caruso – ha fatto registrare importanti benefici indiretti con un indotto economico importante. Con Giorgia non abbiamo voluto regalare ai cosentini solo il concertone di fine anno fine a se stesso. Abbiamo, in realtà, anche in questo caso, perseguito una scelta strategica che si inserisce a pieno titolo nel percorso di crescita del territorio. Rispetto a ciò abbiamo comunque valutato e pianificato attentamente, nel rispetto delle risorse pubbliche, ogni spesa sostenuta che, oltre al cachet dell’artista include i costi per l’organizzazione in sicurezza di un evento di questa importanza, necessari per garantire un Capodanno protetto, alla portata di tutti, e coinvolgente».