Carnevale di Castrovillari, svelata l'immagine dell'edizione 2024

È tutto pronto per la 66ª edizione del Carnevale di Castrovillari e festival internazionale del Folklore che si terrà dal 3 al 13 febbraio, la kermesse carnascialesca, più importante della Calabria che oltre ad essere inserita fra i Carnevali di prestigio come Viareggio e Venezia, è stata riconosciuta dal Touring Club fra i 10 Carnevali più belli d’Italia. E ieri mattina in conferenza stampa, moderata dalla giornalista, Anna Rita Cardamone, nella sala Convegni De Cardona della Bcc Mediocrati di Rende, è stata svelata l’immagine ufficiale dell’edizione 2024. Presenti all’incontro l’assessore regionale Gianluca Gallo, il vicepresidente della Provincia Giancarlo Lamensa, il presidente della Pro Loco Eugenio Iannelli, il direttore artistico Gerardo Bonifati, e il presidente della Bcc Mediocrati Nicola Paldino, che ha espresso appezzamenti lusinghieri sulla manifestazione dicendo «che ormai la sentiamo nostra per cui continueremo a sostenerla».

«Oggi si presenta il manifesto con l’immagine ufficiale e, rispetto agli altri anni, c'è stata una inversione di tendenza. Non più la maschera dell'Organtino in primo piano ma una maschera anonima ma che comunque rappresenta la gioiosità del carnevale. Una maschera colorata, allegra, gioiosa e di grande impatto. Il verde, colore predominante, rappresenta l’abbondanza e il fluire costante di tutto ciò che arriva a noi, in questo caso l’amore puro, quello incondizionato delle tradizioni. Poi questa cascata di fiori in testa a trasmettere la bellezza e la resistenza nel tempo» - ha detto il direttore artistico Gerardo Bonifati che ha poi spiegato che «il Carnevale di Castrovillari si distingue per l'Organtino, che fa riferimento a un evento storico del 1600, e per la vivacità dei colori, che richiamano le nostre maschere tradizionali. Questi elementi sono ben rappresentati nell'immagine ufficiale e contribuiscono a esaltare il significato del mascheramento, che è al centro di questa straordinaria festa».

Gli ha fatto eco l’assessore Ernesto Bello che ha sottolineato come questo nuovo manifesto «rappresenta l’immagine del Carnevale di Castrovillari, colori, il viso di una donna, che viene avvolta da questi fiori, descrive lo spirito solidaristico, lo spirito di fratellanza ma soprattutto il grande spettacolo che sa regalare l’evento carnascialesco».

«E’ un Carnevale importante – sottolinea l’assessore Gallo - ed è giusto che il Consiglio Regionale lo abbia riconosciuto, grazie alla proposta di Legge di iniziativa della collega Straface, insieme a me e alla collega Gentile, come evento storicizzato e di alto interesse regionale e culturale perché è una manifestazione che dà lustro alla Calabria e a tutto il Sud. Deve essere sostenuta e noi continueremo in questo cammino intrapreso» - ha concluso. Il vicepresidente della Provincia, Giancarlo Lamensa, ha sottolineato l'importanza degli enti nel supportare eventi come il Carnevale di Castrovillari. Le associazioni che organizzano queste manifestazioni spesso non dispongono di risorse finanziarie significative, pertanto è fondamentale che gli enti pubblici intervengano per garantire il successo di tali eventi. «Queste festività rappresentano il cuore pulsante della vita sociale delle comunità, contribuendo a creare un senso di appartenenza e di identità collettiva» - la chiosa.