Il luminare Georg Gottlob, docente all'Unical, da Vespa: "Abitiamo a Paola e la Calabria è bellissima"

Il luminare dell'informatica Georg Gottlob è stato ospite questa sera del programma televisivo Cinque Minuti di Bruno Vespa e ha parlato della Calabria, dell'Unical e di Paola.

Gottlob ha parlato di intelligenza artificiale insieme a padre Paolo Benanti, presidente del Comitato per l'intelligenza artificiale.

"Il pericolo di manipolazione c'è - ha detto Gottlob - ma dobbiamo fare in modo che non accada. Lavoriamo sistemi al'Unical che possono riconoscere queste manipolazioni. La Calabria è un posto ideale per lavorare con l'intelligenza artificiale perchè ci sono le due colonne: c'è la colonna simbolica e sub-simbolica. La colonna sub-simbolica sono le reti neo orali e la colonna simbolica è la conoscenza, la rappresentazione della conoscenza e l'Università della Calabria ha lavorato tanti anni su questo aspetto che mi attira molto. Abitiamo a Paola - ha concluso - e la Calabria è bellissima".

Gottlob, ha con la sua lectio magistralis all’Unical, a metà settembre, aperto l'anno accademico per poi insediarsi come docente. Il professore austriaco, sposato con una italiana, un’artista ligure, ha scelto l'Unical in quanto non ha nulla da invidiare con altre più prestigiose università e ha tracciato quelle che sono le sfide del futuro.