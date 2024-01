Campionessa di bodybuilder, ora spopola su Only Fans. La storia della cosentina Alessandra Parise

La storia di Alessandra Parise, cosentina e campionessa italiana 2023 di bodybuilding natural evidenzia come molte persone, compresi gli atleti, possano cercare modi creativi per finanziare le proprie passioni. In questo caso, Parise ha scelto di sfruttare la sua notorietà nel bodybuilding per aprire un profilo su Onlyfans, una piattaforma che le permette di guadagnare attraverso contenuti più intimi e personali.

La sua affermazione che "con il bodybuilding spendi solamente tanti soldi per gare, lo faccio per passione. Da Onlyfans, invece, guadagno" sottolinea la difficoltà finanziaria che può comportare il perseguire una carriera nel bodybuilding, specialmente a livello agonistico.

È interessante notare che Parise ha specificato di non fare nudo esplicito, ma piuttosto si limita alla trasparenza. La sua capacità di capitalizzare sulla domanda dei suoi follower dimostra come la personalizzazione dei contenuti possa essere un elemento chiave per il successo su piattaforme come Onlyfans.