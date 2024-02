Elaborazione del lutto, attivato un servizio a Cosenza: se ne occuperà “Anima avrò cura di te”

L’associazione “Anima avrò cura di te” ha attivato a Cosenza un servizio totalmente gratuito che ha l’obiettivo di promuovere la formazione di gruppi per l’elaborazione del lutto.

«“Anima avrò cura di te” – spiega la presidente Antonella Tarsitano – si propone di offrire aiuto nella traumatica esperienza della perdita di una persona cara. Il sostegno psicologico – chiarisce ancora il presidente dell’associazione – sarà garantito da terapeuti esperti.

L’associazione nasce con la finalità di sostenere, anche con supporto materiale e legale, chi si trova a dover gestire particolari bisogni in una condizione di fragilità emotiva.

In modo particolare» precisa ancora la Presidente «il progetto si rivolge agli adulti con la volontà di tutelare anche i bambini per costruire intorno a loro una rete di protezione solidale.

La perdita di una persona cara rappresenta una delle esperienze umana più complesse e dolorose. Elaborare un lutto significa affrontare dal punto di vista emotivo, ma anche cognitivo, le emozioni e i pensieri che emergono a seguito di una perdita».

La psicoterapia di gruppo – secondo la coordinatrice Chiara Costabile, psicoterapista esperta dei percorsi di elaborazione in gruppo, rappresenta una risorsa preziosa perché consente ai partecipanti di mettere in comune, esprimere ed elaborare i propri vissuti, all’interno di uno spazio “protetto”, attraverso un percorso di condivisione e di confronto. I gruppi di sostegno al lutto esistono già in molte regioni d' Italia.

Dal mese di febbraio è attivo il primo sportello - a cadenza settimanale - anche in Calabria, nella nostra città.

L’associazione “Anima avrò cura di te” è coadiuvata, sostenuta e accompagnata nella realizzazione del progetto, dall’associazione “La Terra di Piero”. Gli incontri si terranno presso la sede Life, in via Giovanni Amellino.