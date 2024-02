Il pizzaiolo di Rogliano Enrico Ambrogio conquista il primo posto al "2^ trofeo pizza festival di Sanremo"

Enrico Ambrogio, pizzaiolo di Rogliano, ha conquistato il "2^ trofeo pizza festival di Sanremo" arrivando al primo posto. "Ancora sono incredulo per questi risultati. Dedico questa vittoria - ha dichiarato sui social Ambrogio - alla mia amata terra, ai miei genitori Lucia Perri e Vincenzo Ambrogio che nonostante le difficoltà hanno sempre creduto in me. Mia mamma è stata il punto di forza quella che mi ha stimolato a proseguire negli studi nel mondo dell’arte bianca

Ho deciso di portare una pizza dei sapori tutti calabresi. Ora mi godo questa vittoria e ritorno nel mio mondo… Testa sul banco e pedalare".



Anche l'amministrazione comunale di Rogliano "con grande orgoglio" si è congratulata con Ambrogio per il risultato ottenuto. "Questi risultati ci riempiono di soddisfazione e di speranza per il futuro. Mai come oggi abbiamo una responsabilità enorme verso i nostri giovani, quella di consegnare loro una società che ne valorizzi capacità e competenze e che dia loro la possibilità di realizzarsi nella vita lavorativa e personale. Auguriamo al nostro concittadino una lunga carriera ricca di soddisfazioni. Ad maiora semper!"