Cosenza, la città si stringe attorno alla sua santa patrona: la madonna del Pilerio FOTO

Nel segno della tradizione e delle fede, nel cuore della Madonna del Pilerio. Il 12 febbraio per la città dei Bruzi è una giornata di intensa e religiosa partecipazione emotiva. In onore della Santa Patrona, che da più di 500 anni protegge la città, salvandola dalla peste e dai terremoti, e che ancora oggi offre il suo cuore alla comunità cittadina. Quello tra Cosenza e la sua patrona è un legame forte, un amore infinito, un affetto che si tramanda di generazione in generazione, straordinario. E testimoniato dalla moltitudine di uomini e donne accorsi in Cattedrale per onorarla, a dispetto della pioggia battente che non ha permesso la tradizionale processione con la statua della Madonna del Pilerio per le strade della città che stavolta ha compiuto solo il giro di piazza Duomo per il saluto della Città di Cosenza.

Foto di Franco Arena