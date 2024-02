Giorno del ricordo, protagonista l'istituto Majorana di Corigliano Rossano

Sollecitare al recupero culturale ed economico del proprio patrimonio identitario ed a sua costante rilettura in chiave di sviluppo consapevole ed il più possibile autonomo ed innovativo dei territori non può non fare il paio con un approccio responsabile rispetto a tutto ciò che è Memoria e Storia: territoriale, nazionale ed universale. Il metodo che cerchiamo di stimolare in tutti e tre gli indirizzi della nostra grande comunità scolastica, dall’Alberghiero all’Industriale all’Agrario, resta lo stesso: capacità di analisi critica e costruttiva del passato e del presente, per governare la realtà che ci circonda e, se possibile, anticipare il futuro. È esattamente con questo spirito che tutto l’Istituto, studenti e docenti, ha voluto e saputo essere protagonista anche e soprattutto di un momento squisitamente umanistico di condivisione per una fra le pagine più brutte della storia nazionale ed europea: quella delle Foibe.

Esprimendo soddisfazione per la riuscita dell’evento, dal titolo LA MEMORIA: UNA REALTÀ IRRAGGIUNGIBILE, svoltosi in occasione della commemorazione nazionale del Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe (10 febbraio), il dirigente Saverio Madera, insieme ai docenti ringrazia tutte le classi intervenute per la qualità elevata dei contenuti e dei contributi, per il senso critico e per la maturità e compostezza dimostrate, sia – spiega – rispetto agli eccidi ai danni di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, avvenuti durante e subito dopo la Seconda Guerra mondiale da parte dei partigiani comunisti jugoslavi; sia soprattutto – aveva ricordato anche nel suo intervento – rispetto all’oblio purtroppo registratosi per mezzo secolo sui manuali di storia nelle nostre scuole, sui quali non vi è stata traccia di questo terribile massacro.