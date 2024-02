Donna Rosina Servidio taglia il traguardo dei 106 anni, grande festa a Santa Sofia d'Epiro

Sono centosei anni! Un traguardo da record, per pochissimi eletti, quello raggiunto da donna Rosina Servidio. Sempre col sorriso che, insieme al canto, è l’elemento che ha più caratterizzato la sua lunga vita. Ancora lucidissima, l’ultra centenaria arbëreshe, originaria di San Demetrio Corone, vive in località Pezzapiana di Santa Sofia d’Epiro, ai confini con Bisignano, dal giorno del suo matrimonio, celebrato più di ottant’anni fa, con Giuseppe Zicaro, deceduto nel 2011 all’età di 91 anni. Da questa unione sono nati otto figli: quattro femmine e altrettanti maschi. Tre, anche questo un record, i parti gemellari.

Nonna Rosina, cieca da anni, vive con la figlia Maria e la sua famiglia. Gli altri figli sono all’estero: Germania e Francia. Quindici i nipoti e 30 i pronipoti. Una vita semplice la sua. Sempre in campagna, a contatto con la natura. L’alimentazione è stata sobria e, per lo più, basata sui genuini prodotti della sua terra, che produceva insieme al marito. Quando un anno fa, le chiedevamo quale fosse stata l’invenzione più gradita, ci rispondeva, senza esitazione, trattarsi del telefono. Un “aggeggio” che prima la intimoriva un po’, ma che poi è diventato un suo inseparabile “amico”, mettendola in contatto con i suoi familiari che vivono fuori. A festeggiarla, parenti e amici e il sindaco Daniele Sisca che le ha portato gli auguri di tutta la cittadina.