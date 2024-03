Cosenza, giovani al servizio del prossimo: domenica diventeranno diaconi

Una diocesi in festa, cinque famiglie felici e comprensibilmente orgogliose, altrettanti ragazzi pronti a raggiungere la prima tappa d’un cammino di fede e di vita che non ha paragoni. Tutto merito di Francesco Elia, Daniele Infusino e Fausto Francesco Morrone appartenenti al seminario “Redemptoris Custos” di Rende, e di Caio Graco Purita e Jonathan Moraga appartenenti al seminario “Redemptoris Mater” di Fuscaldo, che nei prossimi giorni saranno ordinati diaconi, passo fondamentale verso il traguardo del sacerdozio che i ragazzi sognano come il coronamento di questa fase della loro fede. I cinque giovani hanno svolto la loro formazione nei due seminari presenti nella diocesi bruzia e si preparano alla discussione di tesi per il baccalaureato presso l’Istituto teologico cosentino “Redemptoris Custos”. L’ordinazione diaconale in vista del presbiterato non è solo una tappa del cammino formativo, ma l’orientamento di una vita sacerdotale spesa nel servizio agli altri.