A Cosenza, Nasce la prima scuola di calcio a 5 destinata ai ciechi. Florenzi e Zuccon all'inaugurazione

La prima scuola calcio a 5 per persone cieche della Calabria è stata presentata al centro sportivo “Giuseppe Bilotti”, a Rende. Grande soddisfazione ha espresso la delegata provinciale Cip (Comitato italiano paralimpico) Deborah Granata: «Si tratta di un prezioso punto di partenza per i nostri figli e per chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina. Può fungere da volano in favore di tutta la regione, diventando un progetto pilota e offrendo un’incredibile opportunità per il suo sviluppo e la sua crescita».

Il messaggio dei “campioni” Molto significative sono state pure le testimonianze portate dai due calciatori del Cosenza Aldo Florenzi e Federico Zuccon. Il numero 34 sardo, ormai da tempo beniamino dei tifosi silani, ha sottolineato come «inseguire i propri sogni è un diritto universale». «Anche se le sfide possono sembrare insormontabili, è essenziale persistere con determinazione. Con impegno e resilienza, ogni sogno può diventare realtà. La mia esperienza personale dimostra che, nonostante le difficoltà, è possibile raggiungere i propri obiettivi. Auguro a tutti di inseguire i propri desideri più profondi», ha continuato Florenzi.

Un messaggio importante per i ragazzi-atleti della Polisportiva Olympia è giunto pure da Zuccon: «Anche attraverso le sfide più impegnative è fondamentale ricordare che ogni ragazzo ha il diritto di perseguire i propri sogni. Credendo in se stessi possono essere superate anche le difficoltà più grandi. Insistendo si possono raggiungere grandi traguardi».

In chiusura, il coordinatore del progetto Michele Demeco ha esposto il programma attuativo dell’ambizioso progetto che mira a formare una squadra che possa competere nei maggiori campionati nazionali entro la fine dell’anno.

Riferimento per la regione Alla presentazione, nel centro sportivo di via Parigi, hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) Pietro Testa – che ha assicurato il massimo impegno affinché, attraverso un’adeguata promozione nelle sezioni provinciali calabresi, possano essere coinvolti atleti di tutta la regione – e il presidente della sezione provinciale dell’Uici Francesco Motta.