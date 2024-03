Bisignano, culto e riti del venerdì santo e via Crucis vivente Ecce Homo

Fra le ricorrenze dell’anno liturgico, sicuramente quella della Settimana Santa è la più partecipata e sentita. In particolare si vive con intensità la Passione di Cristo, centrale è il quartiere di Santa Croce e la chiesa di San Domenico. Quest’anno la Via Crucis Vivente “Ecce Homo” è organizzata dal rione di Santa Croce e dall’Unità Pastorale di Bisignano Centro col Comune di Bisignano, la Regione Calabria, il Centro Studi “Il Palio”, la Fraternità Ordine Francescano Secolare di Bisignano.

La Via crucis partirà dalla chiesa di San Domenico, martedì prossimo alle ore 19.30 e percorrerà le strade del Rione. Nell’annunciare l’evento, il capitano del rione, Pino Polverazzi, spiega: «Così come Maria ha seguito Gesù nel suo percorso verso la crocifissione e redenzione, noi ripercorreremo gli ultimi momenti della vita dell’Uomo che ha cambiato il corso della storia. Dalle parole di Pilato fino alla crocifissione vivremo una serata di meditazione con le suggestive parole, le immagini dal vivo e i versi intonati dallo storico gruppo dei cantori».