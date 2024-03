Dopo Georg Gottlob attesi altri docenti stranieri all'Università della Calabria

Il luminare dell’informatica Georg Gottlob, che ha lasciato Oxford ed ha deciso di trasferirsi all’Università della Calabria per proseguire l’insegnamento e la ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale, rispondendo alla prima call dell’ateneo, ha aperto la strada all’arrivo di studiosi di alto profilo impegnati all’estero.

«Oggi - spiega una nota - l’ateneo punta ad accogliere altri studiosi di eccellenza e lancia, per il 2024, la nuova call per reclutare le più qualificate personalità scientifiche provenienti dall’Europa, ma anche dai Paesi extra europei, con l’obiettivo di rafforzare la qualità della didattica e potenziare l’attività di ricerca. L’avviso, infatti, è rivolto alla raccolta di manifestazioni di interesse per «chiamata diretta» per la copertura di posti di professore di ruolo di prima o di seconda fascia e ricercatore a tempo determinato in tenure track». Alla manifestazione di interesse, che si chiuderà il 31 maggio, sono chiamati ad aderire studiosi impegnati all’estero o vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, che potranno prestare servizio all’Unical grazie ad una forma di reclutamento diretto che favorisce anche il rientro dei «cervelli in fuga».