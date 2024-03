Cosenza, è la notte dei sepolcri: fedeli in visita nelle chiese della città dell'hinterland FOTO

La notte dei sepolcri. La notta in cui i fedeli cosentini si recano nelle chiese della città di Cosenza e dell'hinterland per visitare i sepolcri e raccogliersi in un momento di preghiera. L'inizio del Triduo pasquale all'insegna della tradizione e del raccoglimento.

Sepolcri Santissimo Crocifisso Cosenza

Sepolcri San Gaetano Cosenza

Sepolcri Parrocchia Santa Famiglia Castrolibero

Sepolcri Chiesa Madonna del Carmine (arma Carabinieri) Cosenza