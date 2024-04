Scuola, ok del ministero per gli aspiranti prof di sostegno. All'Unical di Rende 930 posti disponibili

È arrivato. È stato pubblicato il decreto ministeriale che autorizza «l’avvio, per l’anno accademico 2023/2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado». Lo specifica il testo che fa inoltre chiarezza sulle date di svolgimento degli eventuali test preselettivi che potrebbero anche essere evitati qualora non ci fossero numeri adeguati di iscritti per renderli obbligatori.

In Calabria il ministero ha dato il via libera ai corsi all’Unical, alla “Magna Graecia” di Catanzaro, alla “Mediterranea” di Reggio Calabria e pure all’università per stranieri “Dante Alighieri” della città dello Stretto. Con questi numeri. All’ateneo di Arcavacata il contingente più importante, pari 930 posti così suddivisi tra i vari ordini e gradi: 130 per gli aspirati insegnanti di sostegno nella scuola dell’Infanzia, 200 per la Primaria, 250 per le Medie e 350 per le Superiori. Alla “Mediterranea” 903 posti: 55 Infanzia, 114 Primaria, 132 Medie, 602 Superiori. Alla “Dante Alighieri” 800 posti: nessuno per Infanzia e Primaria, 300 per le Medie e addirittura 500 per le Superiori. Alla “Magna Graecia” 620 posti: nessuno per l’Infanzia, 20 Primaria, 250 Medie, 350 Superiori. Complessivamente, quindi, in Calabria, ci sarà spazio per 3.253 aspiranti docenti. Ciascuno dei quali dovrà pagare qualche migliaio di euro per frequentare il corso intensivo. Nelle prossime settimane arriveranno i decreti dei singoli rettori per l’avvio ufficiale all’iter.