Anteas promuove la prevenzione contro il cancro alla prostata: giornata di screening a Cosenza

Anteas è sempre sul pezzo. L'associazione cosentina lavora sempre, intensamente nel settore della prevenzione. Nei giorni scorsi, il presidente Benito Rocca e il responsabile del centro anziani di Sant'Aniello, Amedeo De Giacomo, insieme al responsabile scientifico, dottor Emilio De Giacomo (urologo), hanno dato vita a una giornata di screening (per prevenire il cancro alla prostata) che ha coinvolto un consistente numero di persone dai 50 anni in su. Il dottore De Giacomo nel corso delle visite ha raccomandato e sensibilizzato tutti coloro che si sono sottoposti al test a non trascurare la prevenzione, molto importante ad evitare conseguenze serie. Un'iniziativa di successo che ha indotto i promotori dell'Anteas e del centro anziani a prendere in considerazione la possibilità di realizzarne altre in un secondo momento.