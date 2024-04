Cosenza, il caffè più buono a via Popilia offerto dai ragazzi di “IoNoi”

“IoNoi Coffee and Go”: donaci un sorriso e noi ti offriamo il caffè più buono della città”. Il progetto, sostenuto dalla Regione Calabria, è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In queste giornate in cui la primavera è esplosa prepotente con tutti i suoi colori è piacevole passeggiare per le vie di Cosenza. Le vie del centro brulicano di persone, le attività commerciali hanno rinnovato le vetrine e aperto le porte alla nuova stagione, suoni e profumi invadono la città che felice si risveglia dopo il grigiore invernale. Se si sceglie poi di lasciare il centro per spingersi nelle zone periferiche, si possono fare scoperte inaspettate. Ci si può rendere conto, infatti, di come le Associazioni di volontariato stanno dando un volto nuovo a quartieri “trascurati” con importanti progetti di riqualificazione sociale e culturale.

Questo è quanto sta accadendo in via Popilia dove l’Associazione “IoNoi”, sostenuta dalla Regione Calabria in qualità di ente capofila della rete, ha dato vita al progetto “IoNoi Coffee and Go” promosso in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria.

Ecco spiegato il motivo di quel profumo di caffè che invade l’area, di quell’intenso via vai di volti sorridenti e commossi e del vociare dei ragazzi che, da un po’ di tempo, si è fatto ancora più intenso. Facendo capolino nei locali che ospitano l’Associazione, in via Giovanni Amellino 137, s’incontrano i ragazzi che orgogliosi e fieri della nuova divisa sono pronti ad accogliere i visitatori per offrire loro un caffè, una cioccolata calda o una tisana chiedendo in cambio esclusivamente sorrisi, amicizia ed inclusione sociale. Ed il caffè è il più “buono” della città. Il più buono perché preparato con amore, accompagnato da sorrisi e reso pregiato dai sentimenti di solidarietà e amicizia offerti spontaneamente dai ragazzi della presidente Concetta Cianni.